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Испания

87-летняя испанка рисует картины с помощью MS Paint

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87-летняя испанка рисует картины с помощью MS Paint

87-летняя испанка рисует картины с помощью MS Paint
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После того, как 87-летней испанке Конче Гарсиа Заэра дети подарили компьютер, она научилась рисовать в Microsof Paint и стала звездой социальных сетей.

Используя базовый графический редактор, женщина создает сложные и полные мелких деталей катрины и выкладывает их на своей странице в Instagram.

La ventana del pueblo

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"Я обожаю рисовать," - объяснила Конча "Евроньюс". До MS Paint она писала картины маслом, но из-за болезни мужа, пришлось пересмотреть свои увлечения: "Когда муж заболел, я сидела дома, чтобы за ним ухаживать, - сказала она. - Я пыталась продолжать рисовать, но запах масла был такой сильный, что я не могла его выносить."

Сейчас на аккаунт художницы подписаны более 162 тысяч человек, было проведено несколько выставок ее работ.