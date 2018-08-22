После того, как 87-летней испанке Конче Гарсиа Заэра дети подарили компьютер, она научилась рисовать в Microsof Paint и стала звездой социальных сетей.
87-летняя испанка рисует картины с помощью MS Paint
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87-летняя испанка рисует картины с помощью MS Paint
Используя базовый графический редактор, женщина создает сложные и полные мелких деталей катрины и выкладывает их на своей странице в Instagram.
"Я обожаю рисовать," - объяснила Конча "Евроньюс". До MS Paint она писала картины маслом, но из-за болезни мужа, пришлось пересмотреть свои увлечения: "Когда муж заболел, я сидела дома, чтобы за ним ухаживать, - сказала она. - Я пыталась продолжать рисовать, но запах масла был такой сильный, что я не могла его выносить."
Сейчас на аккаунт художницы подписаны более 162 тысяч человек, было проведено несколько выставок ее работ.