Сербские ВВС на военном аэродроме под Белградом провели презентацию двух подержанных российских истребителей "МиГ-29". Это первая партия из шести машин, которые Москва передает Белграду бесплатно.
Сербии нужен "МИГ"
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Сербии нужен "МИГ"
В церемонии принял участие президент Александр Вучич: "Для нас, для Сербии это важный день. Сегодня впервые вы увидели мощь сербских крыльев, я имею в виду два истребителя. Эти машины в рабочем состоянии мы получили из России"
Показанные на церемонии самолеты прошли капитальный ремонт. Всего модернизация шести машин обойдется Белграду в 185 миллионов евро.
Сербия - кандидат на вступление в ЕС. Она официально сообщает о военном нейтралитете. Вместе с тем, по данным СМИ, страна ведет переговоры с Москвой о закупке военной техники.