Россия заключила соглашение о военном сотрудничестве с Центрально-Африканской республикой: документ подписан в рамках военно-технического форума и выставки вооружений «Армия-2018».
Россия и ЦАР будут сотрудничать
Россия и ЦАР будут сотрудничать
В Москве считают республику перспективным рынком. В свою очередь в Банги заявляют, что Россия поможет восстановить боеспособность «полностью деструктурированной» армии. В частности, речь идёт об обучении африканских военных в России.
С начала года Россия уже отправила в ЦАР вооружение, военных и гражданских инструкторов.
В конце июля в ЦАР были убиты трое российских журналистов. По сведениям западных СМИ, они освещали деятельность в Африке российской частной военной компании; официально присутствие российских наёмников не подтверждается.
В Центрально-Африканской республике уже несколько лет не прекращается конфликт между христианами и мусульманами. Удерживать стабильность в стране пытается контингент ООН. Российские специалисты в республике находятся в соответствии с требованиями Совбеза.