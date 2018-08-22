Тайгер Вудс хочет в сборную

Легендарный Тайгер Вудс заявил о своем желании присоединиться к сборной США по гольфу для участия в Кубке Райдера, который стартует в конце сентября в Париже. Для этого ему нужно получить wild card от капитана национальной команды Джима Фьюрика. На соревнования во Францию Вудс полетит в любом случае, но в качестве вице-капитана, американец же желает и выступать за сборную на поле

Своими амбициозными планами первый спортсмен-миллиардер поделился на пресс-конференции:

"Я вернулся в гольф в начале года и сразу сказал Джиму, что я хочу войти в состав сборной не только как вице-капитан, но и как игрок. И я очень близок к тому, чтобы осуществить задуманное. Это был долгий год, и одной из моих целей было создать эту команду, быть ее частью, быть одним из 12 лучших игроков, и я стремлюсь к этому"

По правилам отбора в сборную США восемь игроков попадают в команду в соответствии с рейтингом Кубра Райдера, а ещё четверых выберет капитан.

В восьмерке отобранных Вудса нет, так как он в рейтинге занимает 11-е место. Поэтому выбор остается за Фьюриком. О своем решении он объявит в начале сентября.