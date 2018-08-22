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Как проходит импичмент в США?

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Как проходит импичмент в США?

Как проходит импичмент в США?
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В последнее время американские СМИ все чаще предрекают импичмент Дональда Трампа.

Его официальная процедура делится на два этапа:

- сначала обвинения в адрес главы государства должны пройти голосование в Палате представителей;

- затем для отстранения президента от власти обвинительный приговор должно поддержать большинство в две трети в Сенат.

Процедура импичмента запускалась по отношению к трем президентам США.

Первопроходцем 150 лет назад в 1868 году был Эндрю Джонсон, обвиненный палатой представителей в "преступлениях высшей степени и мелких правонарушениях" после присоединения сепаратистских южных штатов к Союзу.

Вторым спустя больше века был Билл Клинтон, в 1998 году обвиненный в лжесвидетельстве и препятствии правосудию в связи с сексуальным скандалом с участием его ассистентки Моники Левински.

Оба президента были оправданы Сенатом

Ближе всего к импичменту был Ричард Никсон, в 1974 году отстранение от должности ему грозило в связи с делом Уотергейта о прослушке его соперника на выборах Джорджа Макговерна.

Но Сенат не успел проголосовать - Никсон подал в отставку

Сенат в свою очередь был настроен решительно, обладая необходимыми доказательствами, и приговор скорее всего был бы обвинительным.

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