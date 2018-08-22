Парки без табачного дыма

Дышать зеленью и кислородом, а не табачным дымом - власти Парижа решили запретить курение в 6 столичных парках и скверах.

Пока новый антитабачный проект - это своего рода эксперимент, не предполагающий штрафов за курение.

Эта мера будет действовать в Париже до начала октября. Таким образом столичный муниципалитет собирается бороться с пассивным курением.

Жоффруа Булард, политик:

"Мы даем возможность курильщикам почувствовать ответственность за курение, не читая им морали. Мы им даем возможность курить, мы их не наказываем и не ущемляем их свободу".

Столичные французские власти уже давно ведут антитабачную политику.

Так в 2007 был введён запрет на курение в кафе и ресторанах, а в 2015 курить запретили вблизи детских площадок. За нарушение этого правила - штраф 38 евро, а если бросить окурок на землю, то наказание обойдется курильщику почти в два раза дороже.

Надя, посетительница парка:

"Когда люди курят, они бросают окурки на землю. Дети могут их подобрать и положить в рот, а в сигаретах нет ничего хорошего для детей".

Сэм, посетитель парка:

"Если люди курят в присутствии детей, то, скорее всего, это может раздражать. Не знаю. Я думаю, что я никому здесь не доставляю неудобства".

Под табачный запрет попали скверы Труссо, Анри Кадиу, Батиньоль, сад Анны Франк и Йылмаз Гюней, а также парк Жоржа Брассенса.