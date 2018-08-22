Министр МВД Италии Маттео Сальвини разрешил 29 несовершеннолетним мигрантам с судна Diciotti высадиться в порту сицилийской Катании.
Сальвини спасает детей
Сальвини спасает детей
Ранее с такой просьбой к министру обратилась прокуратура сицилийского города.
Италия во главе с премьер-министром Джузеппе Конте отказывается принимать судно с мигрантами, спасенными в мальтийских территориальных водах Средиземного моря.
На своей страничке в Facebook премьер возмущенно написал:
"Европа собирается что-то делать? Мы согласились быть перевалочным пунктом для мигрантов в условиях чрезвычайной ситуации, ЕС одобрил эту идею. Но чего ждут европейские институты? Кто займется распределением квот по странам ЕС для 177 мигрантов с судна Diciotti?"
Тем временем у сицилийского порта прошла немногочисленная акция в поддержку мигрантов. В руках у активистов плакаты с надписью "Давайте защищать людей, а не границы" и "Давайте оставаться людьми".
В воскресенье МИД Италии официально обратился в Европейскую комиссию с просьбой принять неотложные меры для разрешения ситуации вокруг Diciotti "в соответствии с принципами разделения между государствами-членами ЕС, согласованными в июне 2018 года на Европейском совете в отношении миграционных потоков".
Во вторник Сальвини заявил, что страны ЕС не выполняют принятые на себя обязательства по приему мигрантов, спасенных в Средиземном море.