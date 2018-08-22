В Германии появятся видеоигры со свастикой

Разрешить использование свастики в видеоиграх. Такое решение приняли немецкие власти в августе. До этого использование экстремистской символики в стране было разрешено только в фильмах и книгах, чтобы сохранить историческую достоверность.

Теперь же это правило будет распространяться и на видеоигры.

Однако это не значит, что свастику смогут показать в любой игре, использование запрещенной символики должно быть тематически обосновано.

Посетители ежегодной международной выставки компьютерных игр Gamescom в Кельне положительно смотрят на такое нововведение.

Леа Дикерт, посетительница выставки компьютерных игр:

"Если это рассматривать в историческом контексте, то думаю, что разрешить свастику в видеоиграх, - это правильно. Ведь игры носят не только развлекательный, но и обучающий характер".

До снятия запрета создатели видеоигр были вынуждены маскировать запрещенные символы. Так в Wolfenstein II свастику на нацистском флаге пришлось заменить на треугольный символ.

Йорг Фридрих, разработчик игр:

"Разработчики боялись сказать, о чем именно идет речь. Они изобрели несуществующие символы. Гитлера не называли Гитлером, он был Гайлер, у него не было усиков, евреев не называли евреями. Я считаю, что это неправильно, потому что в таком случае игры совершенно лишены исторического аспекта".

Запрет на использование свасики был введен в Германии в 90-е годы. Однако компания GAME пытались добиться того, чтобы власти признали культурную ценность видеоигр и приравняли их к фильмам и книгам.

Тема широко обсуждалась в немецкой прессе и помогла понять, какое значение сегодня придают играм в обществе.