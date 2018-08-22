Круизные лайнеры вынуждены менять маршруты из-за обмеления европейских рек.
Дунай не пускает туристов
Дунай не пускает туристов
В августе уровни воды на верхнем и среднем Дунае оказались ниже средних многолетних значений.
В частности, венгерские власти заявили, что уровень воды в реке не позволяет многим круизным судам идти сейчас вниз от Будапешта. Поэтому теплоходы вынуждены высаживать пассажиров в Вене. Как сделал капитан лайнера "Серенада":
"Мы не можем идти по мелководью. Уровня Дуная не хватает для безопасного курса на Будапешт"
Меняют ли незапланированные остановки теплоходов туристические маршруты?
"Сейчас мы пришвартовались в Вене, проинформировав капитана порта. И наша судоходная компания согласовала с местными властями изменения маршрута, так что нам разрешили бросить якорь. На борту есть автобусы, на которых пассажиров везут на экскурсии в Будапешт и Братиславу".
Большинство туристов относится к такой форс-мажорной ситуации с пониманием:
"Мы побывали на интересных экскурсиях, удручает одно - очень жарко. Но мы не жалуемся - ведь тут так красиво"
Дунай – самая популярная у круизных туристов река Европы, на эти маршруты приходится больше трети всего европейского рынка. Но сейчас вторую по протяженности реку Европы легче перейти вброд, чем проплыть на круизном лайнере.