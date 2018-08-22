Срочная новость

Срочная новость

Австрия

Дунай не пускает туристов

Сейчас воспроизводится:

Дунай не пускает туристов

Дунай не пускает туристов
Размер текста Aa Aa

Круизные лайнеры вынуждены менять маршруты из-за обмеления европейских рек.

В августе уровни воды на верхнем и среднем Дунае оказались ниже средних многолетних значений.

В частности, венгерские власти заявили, что уровень воды в реке не позволяет многим круизным судам идти сейчас вниз от Будапешта. Поэтому теплоходы вынуждены высаживать пассажиров в Вене. Как сделал капитан лайнера "Серенада":

"Мы не можем идти по мелководью. Уровня Дуная не хватает для безопасного курса на Будапешт"

Меняют ли незапланированные остановки теплоходов туристические маршруты?

"Сейчас мы пришвартовались в Вене, проинформировав капитана порта. И наша судоходная компания согласовала с местными властями изменения маршрута, так что нам разрешили бросить якорь. На борту есть автобусы, на которых пассажиров везут на экскурсии в Будапешт и Братиславу".

Большинство туристов относится к такой форс-мажорной ситуации с пониманием:

"Мы побывали на интересных экскурсиях, удручает одно - очень жарко. Но мы не жалуемся - ведь тут так красиво"

Дунай – самая популярная у круизных туристов река Европы, на эти маршруты приходится больше трети всего европейского рынка. Но сейчас вторую по протяженности реку Европы легче перейти вброд, чем проплыть на круизном лайнере.

Больше по теме