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Спорт

ФИФА займется Уругваем

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ФИФА займется Уругваем

ФИФА займется Уругваем
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ФИФА заподозрила Уругвайскую футбольную ассоциацию в непрозрачности выборов президента.

В соответствующем письме ей отмечалось, что для контроля выборного процесса будет создана специальная комиссия.

Данное решение было принято в связи с тем, что процесс выборов президента организации не отвечает требованиям прозрачности, изложенным в уставах ФИФА и Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

В конце июля президент Уругвайской футбольной ассоциации Вильмар Вальдес неожиданно ушел в отставку за день до выборов главы организации, на которые он ранее выставил свою кандидатуру.