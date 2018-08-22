ФИФА заподозрила Уругвайскую футбольную ассоциацию в непрозрачности выборов президента.
ФИФА займется Уругваем
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ФИФА займется Уругваем
В соответствующем письме ей отмечалось, что для контроля выборного процесса будет создана специальная комиссия.
Данное решение было принято в связи с тем, что процесс выборов президента организации не отвечает требованиям прозрачности, изложенным в уставах ФИФА и Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
В конце июля президент Уругвайской футбольной ассоциации Вильмар Вальдес неожиданно ушел в отставку за день до выборов главы организации, на которые он ранее выставил свою кандидатуру.