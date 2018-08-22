Термы Каракаллы, одно из чудес Рима, открыты для посещений в вечернее время. За один раз не более 30 посетителей смогут увидеть эту римскую достопримечательность, построенную в III веке нашей эры.
Римское ночное "чудо"
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Римское ночное "чудо"
Организаторы предлагают экскурсию с аудио-гидом пока только на двух языках: итальянском и английском. Длительность визита - 75 минут.
Маурицио Пинотти, работник комплекса:
"Мы приглашаем посетить термы два раза в неделю. Желающие могут увидеть их территорию, затем спуститься в подземные туннели. Завершающий этап экскурсии - храм Митры, который был специально открыт по этому случаю".
Термы Караккалы, которые официально называются термами Антониниана, римского императора, - одно из самых хорошо сохранившихся древних памятников в итальянской столице.
Желающие увидеть это римское чудо смогут посетить достопримечательность по вторникам и пятницам до 2 октября.