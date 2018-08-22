Путин: ваши санкции бессмысленны

Президент России Владимир Путин раскритиковал американское руководство за новые санкции против Москвы. Во время визита в Хельсинки глава государства говорил, что и эти ограничения наряду с угрозами новых мер не способны изменить российскую внешнюю политику. В то же время Путин выразил надежду на прекращение противостояния, возложив ответственность за охлаждение отношений на американцев:

«Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия. И дело не только в позиции президента Соединённых Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего класса в широком смысле этого слова. Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, всё-таки когда-нибудь это осознание придёт к нашим американским партнёрам и мы начнём сотрудничать в нормальном режиме».

Новый пакет американских санкций предусматривает ограничения на сотрудничество с Россией в военно-технической сфере: речь идёт о запрете на обмен некоторыми категориями продукции военного назначения и технологиями. Вашингтон грозится ввести новые меры через три месяца, если Россия не даст удовлетворительный ответ и не предоставит гарантии неприменения химического или биологического оружия в будущем.

Великобритания настаивает на усилении международного давления на Москву. Накануне вступления американских санкций в силу глава британского МИДа Джереми Хант призвал ЕС последовать примеру США. Эти меры стали ответом на отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Как подтвердили в Организации по запрещению химического оружия, они пострадали от действия боевого отравляющего вещества «Новичок»: оно разрабатывалось с Советском Союзе, Лондон, а вслед за ним и Вашингтон обвиняют в причастности к нападению Москву. В Кремле эти обвинения категорически отвергают.