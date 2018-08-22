Посетитель музея современного искусства в португальском городе Порту провалился в дыру, которая оказалась инсталляцией британско-индийского скульптора Аниша Капура "Спуск в Лимб" (Descent into Limbo).
Турист упал в "черную дыру" на выставке Аниша Капура в Порту
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Турист упал в "черную дыру" на выставке Аниша Капура в Порту
@ Copyright :Serralves Museum
После падения в инсталляцию глубиной 2,5 метра, 60-летний итальянец был госпитализирован.
По утверждению представителя музея "Серральвес" Фернандо Перейра, выставка соответствовала всем нормам безопасности: "Были вывешены предупреждения об опасности, рядом с инсталляцией находился охранник. Но этот инцидент случился несмотря на все предосторожности".
Посетитель уже несколько дней находится в больнице, но чувствует себя лучше, сообщают в музее.
Инсталляцию, края которой покрыты черной краской для создания иллюзии бесконечной глубины, на время закрыли для посещения.