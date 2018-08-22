Стинг поет уволенным
Британский певец Стинг решил поддержать уволенных сотрудников компании Bekaert в городе Фильине-Вальдарно недалеко от Флоренции.
Бельгийская компания разослала письма с уведомлениями о сокращении 318 рабочим фабрики в июне. Закрытие фабрики отложено до встречи с министром труда Италии.
Стинг сначала выслушал рассказы недовольных увольнением, поговорил с мэром города, представителями профсоюзов и выступил со словами поддержки.
Когда пришло время взяться за гитару, певец решил кроме своих основных хитов спеть композицию The last ship ("Последний корабль"), посвященную закрытию корабельной верфи в его родном городе Уоллсенд недалеко от Ньюкасла, где трудились его дед и отец.