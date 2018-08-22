Италия: смертельный паводок

В результате внезапного паводка реки Раганелло близ Национального парка Поллино в Калабрии погибли по меньшей мере 11 человек. Все они были в составе туристической группы из 36 человек. Спасены больше 20 человек. В больницу доставлены семеро, в том числе ребенок с признаками переохлаждения.

Спасатели рассказали, что наводнение произошло в очень узком месте ущелья, и тела погибших были найдены в трех километрах вниз по течению. Точно не известно, сколько человек пропали без вести. Они уверяют, что в ущелье еще можно найти людей живыми, они могли спастись, зацепившись за скалы. Для их поиска в небо регулярно поднимаются вертолеты.