Башар Асад побеседовал с верующими после праздничной молитвы
Президент Сирии Башар Асад принял участие в праздничной молитве по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха.
На молитвенной службе присутствовали премьер-министр Имад Хамис, члены правительства Сирии, а также представители духовенства. Празднование прошло в мечети Рауда в центре Дамаска. После молитвы Башар Асад побеседовал с десятками простых верующих, находившихся в мечети, и поздравил их с мусульманским праздником.
Ид аль-Адха у арабов или Курбан-байрам у тюркских народов отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. Богослужение в этот день традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.