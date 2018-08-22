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Палатка хипстеров: кемпинг по-московски

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Палатка хипстеров: кемпинг по-московски

Палатка хипстеров: кемпинг по-московски
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Как отдохнуть в палатке, но со всеми удобствами и без выезда на природу? В Москве появилась необычная форма глэмпинга — гламурного кемпинга. Как правило такие лагеря обустраивают за городом, но на этот раз организаторы разбили палатке прямо в черте города, на крыше паркинга у крупного торгового центра. Вместо поляны — настил из искусственной травы, вместо леса — деревья в кадках, пение птиц — из динамика, зато есть электричество, беспроводной интернет и удобный туалет.

Владельцы глэмпинга говорят, что их палатки оказались чрезвычайно востребованы: проект был задуман всего на восемь дней, стоимость проживания соответствует гостиничным ценам, тем не менее, ещё до открытия лагеря все места на все дни были забронированы.

Видеомонтаж • Андрей Позняков

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