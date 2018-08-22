Палатка хипстеров: кемпинг по-московски

Как отдохнуть в палатке, но со всеми удобствами и без выезда на природу? В Москве появилась необычная форма глэмпинга — гламурного кемпинга. Как правило такие лагеря обустраивают за городом, но на этот раз организаторы разбили палатке прямо в черте города, на крыше паркинга у крупного торгового центра. Вместо поляны — настил из искусственной травы, вместо леса — деревья в кадках, пение птиц — из динамика, зато есть электричество, беспроводной интернет и удобный туалет.