Прорыв мигрантов в Сеуте

Более 100 африканских мигрантов в среду смогли прорваться на огороженную территорию испанского автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Марокко. Как сообщается, беженцы, большинство из которых агрессивно настроенные молодые люди, использовали инструменты для резки металла, чтобы сделать проход в двойном заборе. Часть из них сумела перелезть через шестиметровую ограду. Сотрудники марокканских и испанских правоохранительных органов не смогли сдержать нелегалов. В результате были ранены не менее семи полицейских. Число мигрантов, получивших травмы и порезы при прорыве через забор, защищенный колючей проволокой, пока подсчитать не удалось.