Стремление популистского итальянского правительства вести жёсткую миграционную политику наталкивается на критику со стороны оппозиции и правозащитников.
«За такое сажают в тюрьму»
«За такое сажают в тюрьму»
Журналист Роберто Савиано, известный книгой о мафии, в «Твиттере» обвиняет министра внутренних дел Маттео Сальвини.
Писатель вновь назвал политика «Министром мафии» — за что уже получил один судебный иск по обвинению в диффамации. Ситуацию вокруг прибывшего в Катанию корабля Савиано назвал «нарушением конституции». «Это уже не политика. За такое сажают в тюрьму», — пишет журналист.
Сальвини в своём «Твиттере» ответил кратко: «Вот кончается лето, и возвращаются дурацкие шутки Савиано. Вы по ним скучали? Я лично нет».
Речь идёт о корабле итальянской береговой охраны, который подобрал мигрантов в зоне ответственности Мальты. Но Валлетта отказалась принимать судно: там сочли, что моряки пытались помешать нелегалам добраться до Италии.