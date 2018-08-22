Через Финский залив на плавучей сауне

Изобретатель и в прошлом инженер NASA Янне Кяпюлехто пересек Финский залив...на плавучей сауне. 82 километра от Хельсинки до Таллина он и его друзья преодолели за 16 часов, хотя планировали, что на дорогу уйдет в два раза меньше времени.

Путешественники пели песни, снимали видео, гуляли по небольшой палубе, купались, жарили мясо на гриле, разговаривали и, конечно, парились в сауне - в общем, зря время не теряли. В самой бане установлена электропечь: энергию она получала от солнечных батарей, которые находятся на крыше сооружения. "Баня на палубе - это очень удобно. Погода была довольно прохладной, но здорово, что у нас есть, где согреться", - говорит Кяпюлехто.

Изначально Янне хотел так подгадать время, чтобы путешествие выпало на три безветренных дня. Но все же с погодой ему не очень повезло. К счастью, судно выдержало ветер, скорость которого достигала 15 метров в секунду, и полутораметровые волны. По словам самого изобретателя, несмотря ни на что, на плавучей сауне он и его друзья чувствовали себя в безопасности.