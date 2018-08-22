Изобретатель и в прошлом инженер NASA Янне Кяпюлехто пересек Финский залив...на плавучей сауне. 82 километра от Хельсинки до Таллина он и его друзья преодолели за 16 часов, хотя планировали, что на дорогу уйдет в два раза меньше времени.
Через Финский залив на плавучей сауне
Через Финский залив на плавучей сауне
Путешественники пели песни, снимали видео, гуляли по небольшой палубе, купались, жарили мясо на гриле, разговаривали и, конечно, парились в сауне - в общем, зря время не теряли. В самой бане установлена электропечь: энергию она получала от солнечных батарей, которые находятся на крыше сооружения. "Баня на палубе - это очень удобно. Погода была довольно прохладной, но здорово, что у нас есть, где согреться", - говорит Кяпюлехто.
Изначально Янне хотел так подгадать время, чтобы путешествие выпало на три безветренных дня. Но все же с погодой ему не очень повезло. К счастью, судно выдержало ветер, скорость которого достигала 15 метров в секунду, и полутораметровые волны. По словам самого изобретателя, несмотря ни на что, на плавучей сауне он и его друзья чувствовали себя в безопасности.