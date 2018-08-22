Паломники-мусульмане в Саудовской Аравии продолжают трехдневный обряд "побивания шайтана камнями". Это важная часть хаджа. Люди бросают камни в три стены (ранее столбы), которые называются джамарат. Обряд олицетворяет собой предание, согласно которому шайтан пытался помешать Ибрагиму, когда тот направлялся на молитву. В ответ пророк кидал в него камнями. Ритуал совершается в долине Мина недалеко от Мекки.
Паломники "побивают шайтана"
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Паломники "побивают шайтана"
После серии несчастных случаев три года назад, когда в толпе погибли сотни паломников, власти страны усовершенствовали проведение обряда. В долине Мина был возведен 3-этажный мост, который обошелся в 1 миллиард 200 миллионов долларов. Кроме того, чтобы избежать давки, были значительно расширены и разграничены на потоки трассы, по которым идут верующие.
По официальным данным Королевства, в этом году хадж в Саудовскую Аравию совершили более двух миллионов верующих из 165 стран мира.