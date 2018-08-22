Паломники "побивают шайтана"

Паломники-мусульмане в Саудовской Аравии продолжают трехдневный обряд "побивания шайтана камнями". Это важная часть хаджа. Люди бросают камни в три стены (ранее столбы), которые называются джамарат. Обряд олицетворяет собой предание, согласно которому шайтан пытался помешать Ибрагиму, когда тот направлялся на молитву. В ответ пророк кидал в него камнями. Ритуал совершается в долине Мина недалеко от Мекки.