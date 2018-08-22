Власти Германии помогут фермерам

Правительство Германии предложило господдержку тем сельхозпроизводителям, чей урожай в этом году из-за засухи сократился как минимум на треть. Об этом заявила в среду глава министерства сельского хозяйства страны Юлия Клекнер. По ее словам, общие убытки попадающих в эту категорию хозяйств оцениваются в 680 миллионов евро, а компенсировать предполагается половину от этой суммы.

Глава министерства сельского хозяйства Германии Юлия Клекнер: "Для фермеров не может быть полной всеобъемлющей компенсации. Поэтому мое предложение - компенсировать 50 процентов, то есть в общем - 340 миллионов евро. Я предлагаю покрыть эту сумму из федерального бюджета и из бюджетов земель".

По мнению многих фермеров, сельское хозяйство в Германии в течение последних 3 лет находится на грани кризиса. А на севере и востоке страны ситуация настолько тяжелая, что многие фермерские хозяйства без своевременной помощи государства просто прекратят существование.

Томас Геберт, фермер: "Сегодняшняя новость от федерального министерства сельского хозяйства, безусловно, является хорошим знаком для большинства фермеров в Германии. Потому что это открывает возможность оказания помощи фермерам, которые в наибольшей степени пострадали и нуждаются в финансовой поддержке. Это даст им возможность продолжить работу. В данный момент это хорошо. Есть много наших коллег, которые в определенной степени думают о сокращении своей рабочей нагрузки, отказываясь от деятельности в определенных сферах, таких как, например, свиноводство. Сейчас от этого многие готовы отказаться. А эти меры позволят избежать таких процессов и массового закрытия ферм".

Ранее глава Союза немецких фермеров Йоахим Руквид оценил общий ущерб, нанесенный отрасли этим летом, в 3 миллиарда евро и призвал государство оказать поддержку тем сельхозпроизводителям, чей урожай в связи с небывалой жарой сократился на 30% и более по сравнению с усредненными показателями последних 3-5 лет.