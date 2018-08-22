В 200 километрах на юго-восток от Парижа загрязнение почвы настолько сильное, что в несколько небольших деревень остались без водопроводной воды, пригодной для питья.
Во французской деревне уже два года нет питьевой воды
Во французской деревне уже два года нет питьевой воды
В деревне Этэ-ля-Совен воду нельзя пить уже почти два года. Ее жители - более 700 человек - вынуждены покупать бутылки с водой для повседневного использования. Некоторые местные жители настолько возмущены, что отказываются платить налог на воду.
За качеством воды, которая полна нитратов и вредных бактерий, уже несколько лет пристально следят местные чиновники. С 2015 года в Этэ-ля-Совен планируют построить новую систему очистки воды, но пока дело не сдвинулось с места.
Основная причина загрязнения воды это пестициды, котороые попадают в нее из-за интенсивной сельскохозяйственной деятельности. Расходы на очистку воды крайне высоки, а поскольку небольшим городкам и деревням не всегда по силам найти такие средства, вода в больших городах чаще оказывается чище.
В прошлом году организация потребителей Que Choisir создала интерактивную карту питьевой воды из которой следует, что 1,5 миллиона человек во Франции не имеют доступа к пригодной к употреблению водопроводной воды.