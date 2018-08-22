Презентация Кубка Лейвера

В Нью-Йорке прошла презентация второго розыгрыша теннисного Кубка Лейвера. В церемонии приняли участие сам Род Лейвер, капитан сборной мира Джон Макинрой, а также действующие теннисисты Новак Джокович и Хуан Мартин дель Потро.

Новак Джокович, теннисист: "Я смотрел Кубок Лейвера в прошлом году дома по телевизору. Я не участвовал в турнире из-за травмы локтя, у меня не было возможности, но турнир произвел на меня действительно хорошее впечатление. Это новый формат. С новыми веяниями. И он напоминает Кубок Райдера по гольфу".

Кубок Лейвера - международный турнир, в котором сражаются сборная Европы и команда мира. Первым обладателем этого трофея стала команда Европы, капитаном которой был Бьорн Борг. В этом году трехдневный турнир, состоящий из девяти одиночных и трех парных матчей, пройдет с 21 по 23 сентября в Чикаго.