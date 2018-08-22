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США

Генеральная уборка в Twitter и Facebook

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Генеральная уборка в Twitter и Facebook

Генеральная уборка в Twitter и Facebook
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Facebook сообщил об удалении сотен страниц, групп и учётных записей пользователей, связанных с Ираном и Россией. В администрации социальной сети отмечают, что речь идёт о ресурсах, которые использовались для скоординированного распространения информации. Некоторые проекты, которые представляли себя независимыми изданиями, были связаны с иранскими государственными СМИ. Часть удалённых страниц относится к тем, кого власти США заподозрили в работе на российскую военную разведку.

Похожую чистку провёл Twitter, удалив почти 300 учётных записей «за участие в манипуляциях». Отмечается, что многие из этих страниц были связаны с Ираном.

Ранее компания Microsoft объявила об обнаружении сети фальшивых сайтов для взлома американских интернет-ресурсов, в том числе принадлежащих государственным структурам США. В скоординированной атаке перед выборами в Конгресс обвинили российских хакеров, а украденные пароли, по данным Microsoft, должны были передаваться в Москву. В Кремле заявили, что ничего не знают о хакерах и о попытках влиять на выборы.