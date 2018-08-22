Генеральная уборка в Twitter и Facebook

Facebook сообщил об удалении сотен страниц, групп и учётных записей пользователей, связанных с Ираном и Россией. В администрации социальной сети отмечают, что речь идёт о ресурсах, которые использовались для скоординированного распространения информации. Некоторые проекты, которые представляли себя независимыми изданиями, были связаны с иранскими государственными СМИ. Часть удалённых страниц относится к тем, кого власти США заподозрили в работе на российскую военную разведку.

Похожую чистку провёл Twitter, удалив почти 300 учётных записей «за участие в манипуляциях». Отмечается, что многие из этих страниц были связаны с Ираном.