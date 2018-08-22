ЕС платит Италии за помощь беженцам

Италию заподозрили в нецелевом использовании европейского чрезвычайного фонда. В июне она отказалась впустить в свои порты судно, на борту которого находилось более 600 мигрантов. Итальянская береговая охрана сопроводила тогда "Аквариус" в Испанию. На всю операцию, по сообщению издания EU Observer, было израсходовано 200 тыс. евро. Львиную долю этих денег Италия, якобы, взяла из аварийно-спасательного резерва Евросоюза, хотя аварийной ситуации не возникло и спасать никого не пришлось.