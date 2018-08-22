Италию заподозрили в нецелевом использовании европейского чрезвычайного фонда. В июне она отказалась впустить в свои порты судно, на борту которого находилось более 600 мигрантов. Итальянская береговая охрана сопроводила тогда "Аквариус" в Испанию. На всю операцию, по сообщению издания EU Observer, было израсходовано 200 тыс. евро. Львиную долю этих денег Италия, якобы, взяла из аварийно-спасательного резерва Евросоюза, хотя аварийной ситуации не возникло и спасать никого не пришлось.
ЕС платит Италии за помощь беженцам
ЕС платит Италии за помощь беженцам
Представитель Еврокомиссии сообщила в среду, что до конца текущего года Италия должна предоставить отчет о том, как были потрачены эти общие средства, после чего ЕС даст оценку её действиям:
«У нас есть стандартные процедуры, посредством которых мы в положенные сроки оцениваем, насколько оправдано расходование странами-членами общих средств, - сказала Тове Эрнст журналистам. - Поэтому на данном этапе мы ещё не можем подтвердить, что сообщения, о которых вы упоминаете, точны».
ЕС выделил 219 млн евро на экстренную помощь Италии в связи с прибытием в неё непропорционально большого количества мигрантов и беженцев. Если окажется, что часть этих денег была использована не по назначению, её потребуют вернуть. В противном случае Италии могут сократить финансирование.
Тем временем, в порт Катания прибыл корабль береговой охраны, чтобы высадить 177 мигрантов, в том числе 28 детей. Италия попросила Евросоюз помочь с размещением их в других странах.