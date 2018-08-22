Чем чреват "жёсткий брексит"

Участники переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза отчаянно пытаются достичь соглашения по всем аспектам этого "бракоразводного процесса". Но Соединённое королевство связано с остальными 27 членами ЕС множеством политических, экономических и человеческих уз, распутать которые к концу марта следующего года может оказаться слишком трудно.

Тогда переговорщики разъедутся с пустыми руками, и после прекращения британского членства стороны станут друг другу чужими. В четверг Лондон распространит практические советы деловыми кругам и гражданам о том, что им делать в таком случае.

Глава глава брюссельского офиса экспертной организации «Открытая Европа» Питер Клепп предсказывает катастофические последствия для обоих берегов Ла-Манша:

«В отсутствие сделки окажется, что не существует никаких двусторонних соглашений, например, о воздушном сообщении. Чтобы самолёты снова летали из Великобритании, ей придётся разрабатывать и подписывать соглашения отдельно с каждой европейской страной, где для этого есть аэропорты. И пока не появится комплекс таких многосторонних сделок, последствия будут слишком велики. Евросоюз потеряет от миллиона до 1,2 млн рабочих мест, а Соединённое королевство примерно полмиллиона. Этого никто не хочет ».

Вероятно, труднее всего будет отделить Ирландскую Республику от Северной Ирландии, находящихся на одном острове. Если не восстановить между ними границу, с пошлинами и таможенным контролем, в обе стороны хлынет контрабанда и продукция с разными стандартами качества.

«Страна Ирландия планирует нанять около тысячи новых таможенников и ветеринаров, -продолжал брюссельский эксперт. - Премьер-министр признал, что всех этих чиновников невозможно будет расставить по местам к марту».

В Роттердаме, Зеебрюгге и других континентальных портах могут застрять товары, не сертифицированные специально в Великобритании, а в Дувре скопятся грузы, которые не сможет принять остальная Европа.

«В конце концов, правительство Соединённого королевства может, конечно, решить не вводить в одностороннем порядке никаких ограничений и просто впускать в страну всё подряд. Но самая серьезная проблема будет у британских экспортёров. Например, невозможно будет отправлять детали автомобилей на сборочные заводы за границей. Сильно пострадают многие цепи поставок, когда будут вводиться всякие дополнительные проверки».

Представитель Великобритании Доминик Рааб надеется-таки урегулировать остающиеся разногласия до саммита ЕС в октябре, чтобы парламенты успели ратифицировать финальную сделку. После этого, считает Питер Клеп, останется уповать на то, что шаг к независимости откажется правильным:

«У Британии со временем вновь появится своя торговая политика, от чего в итоге выиграет и Евросоюз. Но по-моему, утечёт много воды, прежде чем мы сможем заключить, был «брексит» хорошей идеей или нет."