Эстония и Латвия требуют компенсаций за "советскую оккупацию"

Эстония и Латвия хотят получить от России компенсацию за "советскую оккупацию". Об этом заявили министры юстиции двух стран Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разнасч. В своем заявлении они подчеркнули, насколько важно не забывать о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации. Главы ведомств заявили, что сейчас необходимо рассмотреть разные возможности, которые позволили бы выдвинуть к России требования о возмещении ущерба. Министры выразили готовность решать этот вопрос в рамках международного права на уровне ООН.

Реакция России

Заявления Эстонии и Латвии уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с термином "советская оккупация", добавив, что, по мнению российских властей, речь о каких-либо компенсациях вообще не может идти. Песков также призвал не забывать о вкладе, который СССР внес в развитие инфраструктуры, экономики и социальной сферы прибалтийских стран.

Своим мнением по этому вопросу поделились и другие российские политики. Так, например, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в своем Twitter: "Это они нам должны - за освобождение от Гитлера и за создание промышленности, которой там никогда не было. Чисто пропагандистская тема - для поддержания высокого градуса русофобии".

"Россия не должна принимать претензий политического, юридического и финансового характера в свой адрес за нарушения советскими властями положений внутреннего или международного права", - заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Ему вторит и руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Рига и Таллин не добьются от России компенсации за нахождение в составе СССР. Эти требования абсолютно бесперспективны и бессмысленны с точки зрения получения результата". Политик назвал происходящее "еще одним штрихом в нескончаемой русофобской кампании".

Не впервой

Прибалтийские страны уже не в первый раз поднимают вопрос о компенсациях за "советскую оккупацию". Три года назад был подписан соответствующий меморандум. Но позже глава эстонского МИДа Марина Кальюранд заявила, что ни правительство, ни министерство иностранных дел не обсуждали этот вопрос. А два года назад власти Эстонии заявили, что считают требования о компенсациях бесперспективными.

Что произошло 80 лет назад?

Осенью 1939 года в соответствии с пактами о взаимопомощи, которые СССР подписал с Эстонией, Латвией и Литвой, на территорию балтийских стран были введены советские войска. Сегодня власти России подчеркивают, что это делалось с разрешения местного руководства на основе договоров. В МИД РФ говорят, что присоединение Прибалтики к СССР соответствовало нормам международного права того времени, и обращают внимание на то, что Советский Союз не находился в состоянии войны с балтийскими странами.

В июне 1940 года СССР обвинил Литву, Латвию и Эстонию в нарушении пактов о взаимопомощи и потребовал немедленно сформировать новые правительства, которые были бы "способны честно выполнять" договоренности. Кроме того, Кремль настаивал на том, чтобы власти этих республик пустили на свою территорию дополнительные крупные части Красной Армии.

Вскоре в Литве, Эстонии и Латвии прошли выборы, на которых победили прокоммунистические Блоки (Союзы) трудового народа (только они и были допущены к выборам). 21-22 июля новые власти провозгласили создание Эстонской ССР, Латвийской ССР и Литовской ССР и приняли Декларации о вхождении в состав Советского Союза.