Жертв нет, разрушения возможны: пять верхних этажей недостроенного небоскреба в столице Венесуэлы Каракасе заметно накренились после произошедшего во вторник сильного землетрясения магнитудой 7. Власти сообщили, что угол наклона башни составляет 25 градусов и она может рухнуть. Людей из близлежащих районов эвакуировали, а техническим специалистам поручили быстро найти решение.
Венесуэльское землетрясение докатилось до Колумбии
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Венесуэльское землетрясение докатилось до Колумбии
Землетрясение произошло на северо-восточном побережье Венесуэлы во вторник вечером. По сообщениям местных СМИ, серьезного материального ущерба оно не причинило. Правда, очевидец в Кумане, ближайшем к эпицентру городе, сообщил о нескольких раненых в торговом центре в результате падения эскалатора.
Примечательно, что венесуэльское землетрясение ощутили и жители столицы Колумбии Боготы, там дрожали высотные здания и был временно закрыт аэропорт.