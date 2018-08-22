В Берлине по подозрению в подготовке теракта задержан россиянин

В Германии задержан 31-летний гражданин России Магомед-Али (его фамилия полностью не называется - Magomed-Ali C.), который, как подозревают немецкие правоохранители, собирался совершить теракт с применением взрывного устройства. В его квартире был проведен обыск.

"Магомед-Али подозревается в том, что он, действуя совместно с арестованным во Франции Клементом Б., готовил тяжкое, угрожающее безопасности государства преступление, а также преступление с использованием взрывчатки", - говорится на сайте ведомства. Правоохранители считают, что задержанные хотели собрать бомбу и привести её в действие на территории Германии с целью убить "как можно больше людей".

Как полагает следствие, в 2016 году Магомед-Али, которого прокуратура называет радикальным исламистом, и Клемент приобрели взрывчатое вещество трипероксид триацетона. Хранили они его в квартире в Берлине.

Совершить теракт подозреваемые не успели. Они находились под наблюдением спецслужб и, опасаясь разоблачения, покинули квартиру: Магомед-Али при этом остался в Германии, а Клемент уехал во Францию, где был арестован в апреле 2017 года. В марсельской квартире последнего были найдены несколько единиц огнестрельного оружия и три килограмма взрывчатых веществ.