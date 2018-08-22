«Блэкаут» в разгар сезона

В среду днём произошёл отказ оборудования на распределительной подстанции. В итоге центральные, южные и северные районы города остались без электричества на несколько часов. Отключились вышки сотовой связи, на дорогах погасли светофоры, пожарные больше сотни раз выезжали на спасение людей, застрявших в лифтах, а под землёй остановилось метро.

«Нам рассказывали, что у метро отдельная система электроснабжения, так что в случае „блэкаута“ оно продолжит работу — но увы, всё оказалось не так, мы застряли. Сотрудники просто закрыли вход лентой — это, мне кажется, не совсем то, что надо делать в подобных ситуациях».

Представители Государственной энергетической компании принесли извинения жителям и гостям столицы, пообещали как можно скорее восстановить подачу энергии в полном объёме. В то же время точная причина аварии пока неизвестна.

Апостолос Стаикос, Euronews:

«Один из важнейших секторов греческой экономики — туризм. И „блэкаут“ в самый разгар туристического сезона, в столице страны, принёс проблемы не только жителям Афин, но и зарубежным гостям, а следовательно — и бизнесу».