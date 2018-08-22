Аргентинская полиция сожгла около 400 килограммов кокаина, который был найден в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе в 2016 году. По сообщению ТАСС, при уничтожении наркотиков присутствовали министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич и посол России Дмитрий Феоктистов.
В Аргентине сожгли 400 кг кокаина из российского посольства
В Аргентине сожгли 400 кг кокаина из российского посольства
Феоктистов заявил, что активная фаза операции по пресечению поставок наркотиков из Аргентины в Россию закончена. «Мы, безусловно, надеемся, что это старт для нового сотрудничества России и Аргентины», — сказал он.
По мнению Буллрич, которая отметила, что работа велась в течение 14 месяцев, это была «очень сложная операция с высоким уровнем взаимодействия между двумя странами».
Скандал вокруг поставок кокаина разгорелся в феврале 2018 года, когда стало известно, что в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе нашли чемоданы с более, чем 360 килограммами наркотика.
По этому делу задержали шесть человек, в том числе предполагаемого организатора контрабанды бизнесмена Андрея Ковальчука, который назвал уголовное дело провокацией аргентинской полиции и американских спецслужб.