В Аргентине сожгли 400 кг кокаина из российского посольства

Аргентинская полиция сожгла около 400 килограммов кокаина, который был найден в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе в 2016 году. По сообщению ТАСС, при уничтожении наркотиков присутствовали министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич и посол России Дмитрий Феоктистов.