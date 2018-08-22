Британские власти позаботятся о судьбе четвероногих друзей человека. Правительство намерено запретить продажу щенков и котят в зоомагазинах в качестве меры по борьбе с так называемыми "фабриками щенков". Об этом сообщил министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув.
Британия: власти защитят домашних животных
Сейчас воспроизводится:
Британия: власти защитят домашних животных
Предполагается, что любой желающий приобрести собаку или кошку, должен будет иметь дело только с лицензированным питомником, или центром по спасению животных. Петицию с требованием принять закон более жестко регулирующий продажу животных, подписали около 150 тысяч человек.
Ранее активисты кампании по защите прав животных выразили обеспокоенность тем, что недобросовестные заводчики содержат в неподобающих условиях собак, кошек, а также их потомство.
Новые правила, которые могут вступить в силу в самое ближайшее время, станут настоящим прорывом в борьбе за права домашних животных в Европе.