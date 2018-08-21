Новая валюта Венесуэлы

В день введения в обращение новой валюты в Венесуэле наблюдалась настоящая неразбериха. Люди выстраивались в очереди, чтобы получить новые банкноты - суверенные боливары, которые заменили старые, обесценившиеся в результате гиперинфляции. С купюр исчезли сразу пять нулей. Многие не понимают, как теперь их использовать.