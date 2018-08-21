В день введения в обращение новой валюты в Венесуэле наблюдалась настоящая неразбериха. Люди выстраивались в очереди, чтобы получить новые банкноты - суверенные боливары, которые заменили старые, обесценившиеся в результате гиперинфляции. С купюр исчезли сразу пять нулей. Многие не понимают, как теперь их использовать.
Новая валюта Венесуэлы
Новая валюта Венесуэлы
"Стало больше путаницы, цены выросли. Это 2 боливара, а выпечка стоит 20 суверенных боливаров, пара обуви в универмаге стоит 1800 боливаров. Эта монета эквивалентна 100 боливарам. Если вы дадите водителю сто боливаров, как он вернет вам сдачу?", - рассказывает этот мужчина.
После того, как обменный курс боливара был снижен почти на 96%, страна оказалась парализована. Многие магазины так не открылись, а на автобусных остановках из-за неразберихи с ценами на билеты выстроились длинные очереди.
"Я стану еще беднее, но что поделать - все так живут", - говорит эта женщина.
С 20 августа в Венесуэле начала действовать новая система начисления зарплат и ценообразования, привязанная к криптовалюте петро. Теперь в республике две расчетные единицы: петро и новая валюта - "суверенный боливар". Таким образом Николас Мадуро рассчитывает восстановить стабильность и экономическое процветание.