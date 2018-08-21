Турция подала жалобу во Всемирную торговую организацию. Анкара запросила проведение консультаций по поводу пошлин на металл, введённых Соединёнными Штатами.
Турция подала жалобу в ВТО
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Турция подала жалобу в ВТО
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В марте Вашингтон ввёл 25%-е тарифы на сталь и 10%-е — на алюминий из целого ряда стран, в том числе из Турции. А меньше двух недель назад президент Дональд Трамп распорядился в отношении Анкары пошлины ещё удвоить — из-за дела задержанного в Турции американского священника.
Это нанесло очередной удар по курсу турецкой лиры, который и так стремительно падает в течение всего года.
Жалобы в ВТО уже подали страны, ставшие жертвами торговой войны США. Многие из них ввели ответные ограничительные меры на американские товары — на что в ВТО пожаловался уже Вашингтон.