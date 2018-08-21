Премьер-министр Греции отправился на остров Итаку, родину легендарного Одиссея, чтобы поздравить оттуда соотечественников с окончанием долгого и трудного периода действия программы финансовой стабилизации, согласованной с международными кредиторами.
Ципрас: "Мы прожили новую Одиссею"
Ципрас: "Мы прожили новую Одиссею"
Алексис Ципрас: "Начиная 2010 г. Греция прожила новую Одиссею. Мы пережили беспрецедентные для мирного времени трудности. Сегодня наступил день избавления и начало новой эры. И мы не будем высокомерно пренебрегать уроками, которые преподала Греции эпоха завершившаяся".
В 2010 г. в обмен на кредиты Европейский союз и Международный валютный фонд обязали оказавшуюся на краю банкротства Грецию резко сократить расходы и повысить налоги. Программа финансовой стабилизации действовала восемь лет.
Алексис Ципрас: "Итак, мы добрались до пункта назначения. У нас есть силы для того, чтобы сделать нашу страной такой, какой она заслуживает быть. Мы действовать осторожно и ответственно, чтобы не допустить вновь дефицита бюджета и банкротства. Потому что Итака это только начало".
По словам Ципраса, "Греция вновь обрела право определять свою судьбу без внешнего принуждения и разного рода шантажа".