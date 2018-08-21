Дональд Трамп открылся журналистам

Галопом по Европам и сопредельным территориям: президент США Дональд Трам принял в Овальном кабинете Белого дома журналистов агентства Reuters, чтобы обозначить свою позицию по широкому кругу внешнеполитических проблем.

Хозяин Белого дома заявил, что пока не собирается вмешиваться в проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером расследование о возможной причастности Москвы к американским выборам. Правда, Трамп дал понять, что может изменить решение в любой момент. Продолжая российскую тематику, он назвал "блестящей" недавнюю двухчасовую встречу с российским президентом Путиным в Хельсинки, отметив, что "стороны могли бы немало сделать друг для друга".