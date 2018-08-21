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США

Дональд Трамп открылся журналистам

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Дональд Трамп открылся журналистам

Дональд Трамп открылся журналистам
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Галопом по Европам и сопредельным территориям: президент США Дональд Трам принял в Овальном кабинете Белого дома журналистов агентства Reuters, чтобы обозначить свою позицию по широкому кругу внешнеполитических проблем.

Хозяин Белого дома заявил, что пока не собирается вмешиваться в проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером расследование о возможной причастности Москвы к американским выборам. Правда, Трамп дал понять, что может изменить решение в любой момент. Продолжая российскую тематику, он назвал "блестящей" недавнюю двухчасовую встречу с российским президентом Путиным в Хельсинки, отметив, что "стороны могли бы немало сделать друг для друга".

По словам Трампа, страны Евросоюза и Китай сегодня активно манипулируют курсами своих национальных валют, однако Америка не сидят сложа руки. Президент США также заявил, что не ждет значительных результатов от новых торговых переговоров США и КНР на этой неделе.

Трамп не исключил вероятности повторной встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном; он заметил, что готов встретиться и с иранским коллегой Рухани, однако не настаивает на этих переговорах.

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