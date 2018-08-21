Мекка: после стояния - побивание

Пока мусульмане всего мира отмечают праздник жертвоприношения, те, кому в этом году удалось принять участие в паломничестве к святым местам в Саудовской Аравии, готовятся к кульминации обряда. После выполнения накануне главного обряда хаджа -стояния на горе Арафат - пилигримы возвращаются в расположенную между ней и предместьем Мекки Мина долину Муздалифа, чтобы переночевать там и запастись камнями для ритуала побивания шайтана. Этот обряд олицетворяет собой предание, согласно которому дьявол пытался

помешать Ибрахиму, когда он направлялся на молитву. Ритуал совершается в районе моста Джамра в долине Мина примерно в 25 километрах от Мекки. Изначально мусульмане бросали по семь камней в символизировавшие дьявола стелы, однако с годами обряд был усовершенствован. Поскольку нередко происходили несчастные случаи, когда камешки отлетали от стел и попадали в людей, саудовские власти приняли ряд мер безопасности. Сначала сами стелы были увеличены, позднее их обили войлоком, чтобы снизить травмоопасность, а в конечном итоге их заменили высокой стеной, чтобы все желающие без проблем и угрозы столпотворения могли совершить ритуал. Впоследствии и камни стали готовить заранее и выдавать их паломникам в специальных мешочках, чтобы всем хватило. Во избежание давок, унесших в прошлые годы сотни человеческих жизней, были значительно расширены и разграничены на потоки трассы, по которым идут паломники. После завершения обряда мусульмане приносят в жертву животное, что и знаменует начало многодневного праздника. После завершения всех обрядов в Мекке к имени паломника добавляется "титул" хаджи.