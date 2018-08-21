100 дней голодовки Сенцова

Украина призывает мировое сообщество усилить давление на Кремль ради освобождения заключённых в России украинцев, в том числе кинорежиссёра Олега Сенцова, который уже 100 дней держит голодовку в исправительной колонии.

Представители ряда правозащитных организаций добиваются встречи с заключённым и его осмотра независимыми специалистами. С таким запросом к ФСИН обращалась, в частности, Amnesty International, но российские власти ей отказали.

Вице-президент Amnesty International France Франсис Перрен назвал этот ответ «абсолютно неприемлемым»: «Очень важно оценить ситуацию с участием независимых врачей. Мы не уверены, что состояние его здоровья стабильное, как об этом пишет замглавы российской Федеральной службы исполнения наказаний».

Родственники Сенцова говорят, что он находится в критическом состоянии. По словам адвоката Дмитрия Динзе, режиссёр очень слаб и бледен, его пульс опустился до 40 ударов в минуту. Месяц назад Сенцов согласился принимать питательную смесь, но прекращать голодовку он категорически отказывается.

Олег Сенцов приговорён к 20 годам заключения по обвинению в подготовке теракта в Крыму. Президент Владимир Путин называл его «террористом», говоря о невозможности обмена режиссёра на арестованных на Украине журналистов российских изданий. При этом на фоне акций в поддержку режиссёра в Москве неоднократно говорили о возможности помилования, но для этого Кремль требует личного прошения заключённого. Просить Путина о чем бы то ни было Сенцов не хочет.