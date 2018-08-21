Американские санкции против России введены исключительно в рамках политики сдерживания Москвы, а не из-за Сирии, Украины или «дела Скрипаля»: с таким заявлением выступил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров: «У британцев высокое самомнение»
Лавров: «У британцев высокое самомнение»
Глава МИДа обвинил Великобританию в попытках навязать свою собственную антироссийскую политику остальной Европе и Соединённым Штатам:
«У наших британских коллег достаточно высокое самомнение. Страна, которая покидает Евросоюз в рамках так называемого „Брексита“, стремится диктовать внешнюю политику самому Евросоюзу, а теперь ещё, как выясняется, Лондон хочет диктовать внешнюю политику на российском направлении и Вашингтону».
Во вторник глава британского МИДа Джереми Хант, выступая в Институте мира в Вашингтоне, призвал Евросоюз и США к усилению антироссийских санкций и выработке единой позиции по противодействию Москве.
Джереми Хант, глава МИДа Великобритании:
«Агрессивное и враждебное поведение России подрывает международный порядок, который обеспечивает нашу безопасность. Конечно, мы должны сотрудничать с Москвой, но мы также должны сказать прямо: внешняя политика России под руководством президента Путина сделала мир более опасным».
Новый пакет американский санкций, связанных с «делом Скрипаля», должен вступить в силу уже в среду.