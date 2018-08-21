Новый пакет санкций США против России вступил в силу. Под первую часть ограничительных мер подпадает запрет на поставку России продукции двойного назначения, экспорт в РФ всех "чувствительных" товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Поддержать США и ужесточить санкции против России призвал Евросоюз новый глава британского МИД Джереми Хант:

"Конечно, мы должны контактировать с Москвой, но при этом надо сказать прямо: внешняя политика России при президенте Путине делает ситуацию в мире более опасной. Те, кто не разделяет наши ценности, должны знать, что они заплатят серьезную цену, если переступят установленные границы."

Официальным поводом для введения санкций против РФ стала попытка отравления нервно-паралитическим веществом бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в марте этого года в английском Солсбери. Британия и ее союзники обвинили в этом Россию. Москва отрицает причастность к инциденту.

Президент США Дональд Трамп, неоднократно говоривший о желании улучшить отношения с Россией, выразил готовность рассмотреть снятие санкций, если Москва и Вашингтон будут сотрудничать по вопросам, связанным с урегулированием ситуации в Сирии и на Украине.

А пока в приоритете американского Конгресса рассмотрение новых антироссийских санкций. Это, по словам лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла, скорее всего, произойдет в октябре или в ноябре, после промежуточных выборов.