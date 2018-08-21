Теперь на «Калашах» можно ездить: концерн «Калашников» представил электромобиль и электромотоцикл для гражданского рынка. Создатели обещают, что новинки будут полностью соответствовать знаменитому бренду по надёжности, простоте в использовании и обслуживании.
За рулём «Калашникова»
За рулём «Калашникова»
Продаваться они будут, однако, под маркой «ИЖ».
В руководстве концерна не скрывают, что намерены захватить лидерство на российском рынке электромобилей. А в том, что будущее за электротранспортом, в «Калашникове» не сомневаются:
«Мы говорим об электромобильности, поскольку понимаем, что двигатель внутреннего сгорания рано или поздно начнёт уходить. Мы ищем решения для клиентов вокруг экологически безопасного электродвигателя».
Впрочем, гражданские машина и мотоцикл — часть большого семейства, которое включает в первую очередь продукцию для силовых структур. Военные варианты были представлены в прошлом году. А в июне этого года партия электрических мотоциклов и машин поступила в распоряжение московской полиции. «Калашниковы» патрулировали столичные улицы во время Чемпионата мира по футболу.