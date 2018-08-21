Срочная новость

Срочная новость

США

Экс-адвокат Трампа признал вину

Сейчас воспроизводится:

Экс-адвокат Трампа признал вину

Экс-адвокат Трампа признал вину
Размер текста Aa Aa

Экс-адвокат американского президента признал вину в нарушении норм финансирования кампании Трампа. Такое заявление Майкл Коэн сделал в федеральном суде Ньй-Йорка во вторник.

Бывший адвокат главы государства подтвердил сведения американских СМИ, ранее сообщавших и досудебной сделки в обмен на возможное смягчение наказания. Договорённость предполагает условие, при котором Коэн не будет опротестовывать любой приговор, предусматривающий лишение свободы на срок до двух с половиной лет.

Обозреватели полагают: Коэн может продолжить сотрудничество со следствием и по другим делам, в частности в рамках расследования по предполагаемому вмешательству России в выборы США 2016 года.