Кремль ждёт от США конкретики

Путин и Трамп пока не обсуждали условия для снятия или облегчения санкций. Так в Кремле прокомментировали заявление президента США о возможной отмене американских ограничений. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва ждёт конкретных предложений о сотрудничестве в урегулировании ситуации в Сирии и на Украине.