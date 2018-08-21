Путин и Трамп пока не обсуждали условия для снятия или облегчения санкций. Так в Кремле прокомментировали заявление президента США о возможной отмене американских ограничений. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва ждёт конкретных предложений о сотрудничестве в урегулировании ситуации в Сирии и на Украине.
Кремль ждёт от США конкретики
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Кремль ждёт от США конкретики
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Ранее Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что готов рассмотреть этот вопрос, если Россия "сделает что-то, что будет полезно" для США. Говоря о расследовании о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы, Трамп сказал, что "пока не собирается вмешиваться", но готов изменить решение в любой момент.
Экономические санкции США и Евросоюза были введены против Москвы после российской аннексии украинского Крыма 4 года назад. Этим летом Вашингтон усилил давление на Россию после инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.