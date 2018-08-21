Рим ждёт руку помощи Брюсселя

Решить проблему совместными усилиями и пустить мигрантов в Европу. Министр транспорта Италии Данило Тонинелли выразил надежду, что мигрантов с корабля итальянской береговой охраны Diciotti примут в среду. На борту судна, находятся 177 человек, в том числе 28 детей. Правозащитники ранее призвали высадить их как можно скорее.