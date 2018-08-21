Решить проблему совместными усилиями и пустить мигрантов в Европу. Министр транспорта Италии Данило Тонинелли выразил надежду, что мигрантов с корабля итальянской береговой охраны Diciotti примут в среду. На борту судна, находятся 177 человек, в том числе 28 детей. Правозащитники ранее призвали высадить их как можно скорее.
Рим ждёт руку помощи Брюсселя
Рим ждёт руку помощи Брюсселя
Данило Тонинелли, министр транспорта Италии
"Я думаю, эта проблема разрешится в среду. Надеюсь, мы найдём решение. Не я один веду переговоры с другими странами ЕС, также задействованы премьер-министр, министры МВД и иностранных дел. Всё правительство ведёт переговоры. Теперь настала очередь других стран: найти решение миграционного кризиса, что станет успехом для Европы, либо же остаться эгоистами"
В то же самое время министр внутренних дел страны, крайне-правый политик Маттео Сальвини запретил высадку мигрантов на территории Италии. Прежде, чем позволить сойти на землю, Сальвини ждёт помощи от Брюсселя.
Данило Тонинелли, министр транспорта Италии
"Мы ждём, что нам навстречу придёт "про-европейская Европа". Макрон, Меркель - уже были переговоры с другими странами ЕС, но конкретного результата по-прежнему нет. Мы не доверяем им. Распределение мигрантов, которых спасли в июле, до сих пор не произошло"
Судно Diciotti на этой неделе прошло зону ответственности Мальты. Валетта отказалась принимать спасённых мигрантов, объясняя своё решение тем, что корабль изъявил желание продолжить свой путь в сторону Италии.